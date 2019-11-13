Маленькая девочка пропала в Крыму. Ее оставили дома одну

Под давлением оценок. Почему дети сбегают из дома и как им помочь Подробнее

По информации следователей, девочка пропала 13 ноября в селе Кропоткино. О произошедшем рассказал отец ребенка, по словам которого, малышка была дома. Мужчина оставил ее, уехав по делам и заперев дверь. Когда он вернулся, дочери дома уже не было, а дверь была открыта.

В пресс-службе отметили, что никаких следов взлома не нашли. После исчезновения в селе начали поиски, но они не принесли никакого результата.

Сейчас пропавшего ребенка совместно разыскивают сотрудники правоохранительных органов Раздольненского района. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

«Приметы: на вид 6 лет, рост 100-110 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые, глаза голубые, ушные раковины оттопыренные, спинка носа прямая. Была одета в розовую куртку и ботинки розового цвета», — описали девочку следователи и попросили сообщать всех, кто имеет информацию о ее местонахождении.