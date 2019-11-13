  • Маленькая девочка пропала в Крыму. Ее оставили дома одну

    13 ноября 2019, 20:13

    Дарья Бунякова

    Отец пятилетней девочки оставил ее дома одну, а когда вернулся увидел, что малышка пропала. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и начали разыскивать ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Республике Крым и городу Севастополю.
    Маленькая девочка пропала в Крыму. Ее оставили дома одну

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    По информации следователей, девочка пропала 13 ноября в селе Кропоткино. О произошедшем рассказал отец ребенка, по словам которого, малышка была дома. Мужчина оставил ее, уехав по делам и заперев дверь. Когда он вернулся, дочери дома уже не было, а дверь была открыта.

    В пресс-службе отметили, что никаких следов взлома не нашли. После исчезновения в селе начали поиски, но они не принесли никакого результата.

    Сейчас пропавшего ребенка совместно разыскивают сотрудники правоохранительных органов Раздольненского района. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

    «Приметы: на вид 6 лет, рост 100-110 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые, глаза голубые, ушные раковины оттопыренные, спинка носа прямая. Была одета в розовую куртку и ботинки розового цвета», — описали девочку следователи и попросили сообщать всех, кто имеет информацию о ее местонахождении.