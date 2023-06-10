Происшествия 10 июня 2023, 13:27 Маленькая девочка пропала возле реки в Иркутске, пока ее родители распивали спиртное СК завел дело после пропажи 1,5-годовалой девочки на берегу реки в Иркутске

Читать 360tv в

В Иркутске полуторагодовалый ребенок пропал недалеко от реки. Родители девочки распивали в это время на берегу спиртное. Следователи уже возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Компания взрослых 9 июня вместе с маленькими детьми решила отдохнуть у реки Ушаковки. Последних предоставили самим себе — они находились у воды. В какой-то момент собравшиеся обнаружили, что полуторагодовалая девочка исчезла.

Реклама

В пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области уточнили, что информация о пропаже ребенка поступила полицейским 9 июня.

«Местная жительница находилась берегу реки Ушаковка в районе садоводства „Просвещение“. В какой-то момент женщина заметила, что ее дочь пропала, после чего обратилась в полицию», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители вместе с волонтерами организовали поиски девочки. В них задействовали, по данным РИА «Новости», около 100 человек, лодки и квадрокоптеры.

В СК допустили, что ребенок мог утонуть. Поисковые мероприятия пока не прекратили. На место ЧП прибыли следователи-криминалисты, сотрудники полиции, водолазы. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.