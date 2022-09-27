Маленькая девочка попала под колеса внедорожника в Волгодонске | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 04:47 Поделиться Telegram

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Viber Маленькая девочка попала под колеса внедорожника в Волгодонске

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Серьезное ДТП произошло в Волгодонске 26 сентября. Там семилетняя девочка попала под колеса иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Водитель Volkswagen Touareg направлялся по улице Союзной. На пешеходном переходе он совершил наезд на семилетнюю девочку, которая вышла из-за припаркованного автомобиля.

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На место происшествия прибыли врачи. Они доставили ребенка в медицинское учреждение. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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