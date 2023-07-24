24 июля 2023, 20:53
Маленькая девочка попала под колеса УАЗ в Омской области
ДТП произошло в Колосовском районе Омской области. Там под колеса машины попала 10-летняя девочка на велосипеде. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции по региону.
Авария случилась 22 июля. Водитель УАЗ 469Б направлялся по Колосовке на улице Кирова. В какой-то момент он сбил 10-летнюю девочку, которая каталась на велосипеде.
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На следующий день девочка обратилась в больницу. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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