Маленькая девочка попала под колеса мотоцикла в Новосибирске

ДТП произошло на Бердском шоссе в Новосибирске. Там водитель мотоцикла сбил маленькую девочку. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на группу пропаганды ГИИИБДД по региону.

Ситуация произошла вечером во вторник, 12 июля. Семилетний ребенок ехал на велосипеде. В этот момент мотоцикл сбил девочку. В результате злоумышленник покинул место происшествия. Девочка получила травмы. Ее доставили в медицинское учреждение. Сейчас сотрудники полиции разыскивают виновника аварии.