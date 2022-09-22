Маленькая девочка получила травмы во время ДТП в Челябинской области | 360°

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Маленькая девочка получила травмы во время ДТП в Челябинской области

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Серьезное ДТП произошло в Магнитогорске Челябинской области. Три автомобиля столкнулись на улице Карла Маркса. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное ГИБДД.

Автомобиль Hyundai Sonata врезался в машину Skoda Octavia. Та наехала на впереди идущий Hyundai Solaris. В результате травмы получила двухлетняя девочка, которая находилась в Skoda. Врачи диагностировали у нее ушиб мягких тканей головы. При этом ребенок находился в машине без удерживающего кресла.

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«В отношении водителя автомобиля Skoda Octavia возбуждено дело об административном правонарушении, по статье КоАП „Нарушение требований к перевозке детей“. Штраф составляет 3 000 рублей», — отметили в ведомстве.

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