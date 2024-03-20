Происшествия 20 марта 2024, 16:03 Маленькая девочка получила травмы в массовой аварии в Ижевске

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Массовое ДТП зафиксировали на улице Ворошилова в Ижевске. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на ОГИБДД по городу.

Согласно данным ведомства, автомобилистка за рулем Citroen не выдержала дистанцию, что привело к столкновению с машинами Kia Rio, Ford Focus и Lexus.

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Медицинская помощь потребовалась юной пассажирке французской иномарки. Девочка 2021 года рождения получила травмы.