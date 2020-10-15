Маленькая девочка погибла в ДТП в Оренбургской области

В городе Орск Оренбургской области в результате ДТП с перевернувшейся машиной погибла девочка.

Трагедия произошла, когда автомобиль Renault, в котором находился ребенок, проезжал по Никельской объездной в Орске, сообщает 56orb.ru со ссылкой на Orsk.ru. Как говорят очевидцы аварии, машина слетела с дороги и несколько раз перевернулась. По словам очевидцев, девочка скончалась на месте ДТП. Водителя увезли на скорой.

Прибывшая на место аварии полиция устанавливает картину произошедшего. Официальная информация о том, что стало причиной ДТП, кто пострадал и погиб, пока не поступала.