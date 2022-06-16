Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля в Нижегородской области

Авария произошла вечером 15 июня в Балахне Нижегородской области. Водитель ВАЗа насмерть сбил 12-летнего ребенка. Об этом сообщил Newsnn.ru со ссылкой на местое УГИБДД.

Девочка каталась на велосипеде на улице Тополиная около восьми часов вечера. Пострадавшую сбил автомобиль. От полученных травм девочка скончалась на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.