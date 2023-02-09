09 февраля 2023, 16:50
Маленькая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком в Волгоградской области
Годовалая девочка обожглась кипятком в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Она опрокинула на себя стакан с горячей водой. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на областное Министерство здравоохранения.
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Девочка случайно уронила на себя стакан. Вода обожгла ее шею и грудь. Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение. Ее положили в ожоговое отделение. На данный момент врачи оценивают ее состояние как стабильное и относительно удовлетворительное.
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