Происшествия 29 июня 2023, 13:37 Маленькая девочка из Нижнего Новгорода чуть не умерла, отравившись грибами

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Маленькая девочка из Лукоянова Нижегородской области чуть не умерла из-за отравления грибами. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на Telegram-канал «Ni Mash».

По предварительным данным, четырехлетняя девочка ходила с родителями в лес за грибами. Они собрали подосиновики, а после приготовили грибы на территории придомового участка.

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Ночью ребенка стало тошнить. Родители девочки вызывали скорую помощь. Ее госпитализировали. Девочке стало лучше лишь после отправки в реанимацию.