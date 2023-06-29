29 июня 2023, 13:37
Маленькая девочка из Нижнего Новгорода чуть не умерла, отравившись грибами
Маленькая девочка из Лукоянова Нижегородской области чуть не умерла из-за отравления грибами. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на Telegram-канал «Ni Mash».
По предварительным данным, четырехлетняя девочка ходила с родителями в лес за грибами. Они собрали подосиновики, а после приготовили грибы на территории придомового участка.
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Ночью ребенка стало тошнить. Родители девочки вызывали скорую помощь. Ее госпитализировали. Девочке стало лучше лишь после отправки в реанимацию.
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