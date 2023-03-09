Происшествия 09 марта 2023, 22:11 Маленькая девочка из Иваново попала под машину во время катания с горки

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в микрорайоне ТЭЦ-3 в Иванове. Там восьмилетняя девочка попала под колеса автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные Госавтоинспекции по региону.

Реклама

Авария случилась в среду, 8 марта. Ребенок катался с горки. В какой-то момент она выехала прямо на дорогу. В этот момент по трассе ехал автомобиль Volkswagen Polo под управлением 51-летнего мужчины. Водитель не успел среагировать, из-за чего девочка попала под колеса машины. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее травму колена.