Маленькая девочка и трое взрослых отравились угарным газом в Нижегородской области

Семья из четырех человек, в том числе 10-летняя девочка, отравились угарным газом в городе Боре Нижегородской области. Погибших нет, все четверо были госпитализированы, ребенок находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, сообщил глава Минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов у себя в Instagram.

Состояние троих взрослых, доставленных в Борскую ЦРБ, стабилизировалось, их планируют перевести из реанимацию в общую палату. Девочка остается в реанимации Нижегородской областной детской больницы, ей проводят искусственную вентиляцию легких.

По факту отравления семьи угарным газом начата доследственная проверка, сообщили на сайте СК по Нижегородской области. По предварительным данным, вечером в субботу в Боре в квартире пятиэтажки на улице Дружбы при работе газовой колонки на кухне в ванной был включен принудительный вентилятор.

Пострадавшие — женщины 1951 и 1975 годов рождения и 20-летний мужчина — в состоянии средней тяжести. Девочка — в тяжелом.

Следователи работают на месте происшествия совместно с сотрудниками газоснабжающей организации. Выясняются обстоятельства произошедшего.