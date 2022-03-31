Маленькая девочка чуть не выпала из окна восьмого этажа в Надыме

Маленькая девочка чуть не выпала из окна в Надыме. Ее спасла родная сестра. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Ситуация произошла утром 30 марта. Мать детей отлучилась по делам. Две маленьких девочки остались в квартире дома в микрорайоне Олимпийском. Один ребенок испугался отсутствия родителей. Девочка забралась на подоконник и чуть не упала с восьмого этажа.

Случившееся вовремя заметила ее сестра. Она поймала девочку и держала ее до тех пор, пока не приехали спасатели. Их вызвал дворник, который увидел все это.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.