Происшествия 04 апреля 2023, 19:07 Маленькая девочка чуть не утонула в выгребной яме в Нижегородской области

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Маленькая девочка едва не погибла в селе Память Парижской Коммуны в Нижегородской области. Ребенок упал в выгребную яму. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на пост одной из местных жительниц в социальных сетях.

Ситуация произошла неподалеку от дома № 9 на улице Терентьева. Девочка попала в выгребную яму. Ей на помощь пришли прохожие, которые услышали крики. По словам местной жительницы, ребенок попал в яму из-за сгнивших покрытий и почти развалившегося фундамента.

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«В 2022 году должен был быть завершен капитальный ремонт нашего дома, но ничего даже не делали. У них денег нет. Наша домоуправляющая организация „Меридиан“ абсолютно не выполняет свои обязательства перед жителями», — рассказала женщина.