Мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за ошибки врачей

Врачебная ошибка стоила 11-летнему мальчику из Ростовской области руки. Ее пришлось ампутировать из-за развившейся гангрены после наложения гипса.

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Как сообщило агентство REGNUM, ребенок сломал руку. Он пришел в больницу Зерноградского района Ростовской области, где ему наложили гипс. Спустя какое-то время у школьника появилась гангрена.

Тогда семья мальчика обратилась за помощью к ростовским врачам в Областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у мальчика газовую гангрену. Она развилась из-за инфекции. Медики собрали консилиум и решили ампутировать руку. Об этом написал портал 161.ru.

«В ходе контрольных мероприятий в МБУЗ „Центральная районная больница“ Зерноградского района выявлены нарушения своевременности и правильности установки диагноза ребенку, а также стандарта и объема оказанной помощи на первом этапе лечения», — заявили в пресс-службе регионального Росздравнадзора.

Материалы проверки ведомство направлено в Следственное управление СК по Ростовской области.