Стая собак едва не загрызла семилетнего мальчика в Улан-Удэ

Семилетнего мальчика в Улан-Удэ едва не загрызли три собаки. Псы атаковали ребенка на улице, когда он ждал своего друга. Мальчику сделали операцию, зашили рваные раны. О состоянии пострадавшего рассказала «360» его мать.

По словам женщины, сын находится в состоянии средней степени тяжести. Накануне его прооперировали. Ребенок не встает и не ходит, но находится в сознании, разговаривает, может есть, поделилась она.

«Они с другом играли во дворе, потом друг хотел переодеться, они подошли к его частному дому. Сын стоял на улице, а в этот момент выскочили собаки. Не знаю, откуда налетели. Три собаки — две большие и одна маленькая. На улице никогда не было, чтобы их отогнать. Потом, может быть, на его крики, выбежал друг. По словам сына, он отогнал собак, но собаки уже успели его потрепать. Раны очень глубокие, рваные, страшные», — рассказала мама мальчика.

У ребенка травмированы ноги, есть раны на спине, руках, на голове. Мальчик пока все еще находится в больнице.