Происшествия 13 марта 2023, 15:59 Мальчика сбили на пешеходном переходе в Ростовской области

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В городе Батайск Ростовской области правоохранители разыскивают водителя, который сбил 13-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. Об этом написал сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на ГИБДД России по региону.

На перекрестке улиц Ленинградской и Мира водитель наехал на школьника, переходившего дорогу на зеленый сигнал светофора, а затем уехал с места аварии, не оказав помощь ребенку.

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В настоящий момент мальчик находится дома. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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