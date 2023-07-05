Происшествия 05 июля 2023, 14:07 Мальчика с травмами нашли под окнами жилого дома в Башкирии

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Мальчика с травмами нашли под окнами пятиэтажки в Ишимбае Республики Башкортостан. По предварительным данным, ребенок выпал из окна второго этажа. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ИА «Башинформ».

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга. Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей, сообщил источник в экстренных службах.