Происшествия 19 января 2024, 13:56 Мальчика с бабушкой нашли мертвыми в квартире на юго-востоке Москвы Тела пожилой женщины и 13-летнего внука нашли в квартире на юго-востоке Москвы РИА «Новости»

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Тела 64-летней женщины и 13-летнего подростка без видимых признаков насильственной смерти нашли в квартире жилого дома на 1-й Курьяновской улице в Москве. Мать мальчика госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

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«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, квартиру проверили сотрудники экстренных служб наряду с коллегами из службы газового хозяйства Мосгаз. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.

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