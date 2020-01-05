Мальчика под Иркутском ранило пулей в новогоднюю ночь

Шестилетний мальчик получил пулевое ранение в новогоднюю ночь на даче под Иркутском. Полиция начала проверку.

«Пуля, скорее всего, упала сверху. То есть умысла на причинение вреда, возможно, не было. Скорее всего, это несчастный случай», — сообщили в пресс-службе иркутского управления МВД сайту «Альтаир».

Сейчас полицейские проводят проверку: пуля была отправлена на исследование криминалистам, ведется поиск владельца оружия. По словам представителя МВД, стрельба произошла в СНТ «Светофор» в Иркутском районе.

Всех, кто знает информацию о происшествии, призвали обратиться в полицию.

Информация о происшествии в новогоднюю ночь появилась в группе «Инцидент | Иркутск» во «ВКонтакте». Там же опубликовали фотографию мальчика. По словам автора поста, мальчик получил ранение, когда один из взрослых, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять в воздух. Ребенку наложили несколько швов.

ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав сообщил, что ребенку госпитализация не потребовалась.