Происшествия 05 июня 2023, 12:32 Мальчика, который два дня проходил с пулей в голове, спасли в Уфе

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Случай с подростком, который два дня проходил с пулей в голове, произошел накануне в башкирском городе Октябрьский. Об этом сообщил сайт mkset.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash-Batash.

Во время нахождения в больнице в Уфе мальчик рассказал, что после попадания пули в голову сумел остановить кровь, но решил скрыть случившееся от родителей. Через два дня ребенок все-таки попал в больницу.

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«Проведено оперативное лечение удаление инородного тела (пуля). Состояние удовлетворительное, стабильное», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас по факту ЧП проводят расследование.