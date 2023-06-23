Происшествия 23 июня 2023, 13:39 Мальчика из Петербурга отвезли в реанимацию после неудачного падения с велосипеда

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Несчастный случай с мальчиком произошел в четверг, 22 июня, в Выборгском районе Петербурга. Во время прогулки с отцом ребенок упал с велосипеда и получил серьезные травмы, написала Neva.Today.

В больнице у пострадавшего диагностировали множественные травмы головы, перелом височной кости и ссадины. Школьника поместили в реанимацию.

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Сейчас правоохранители проводят проверку. Семья ребенка не состоит на учете в ОДН.