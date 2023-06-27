Происшествия 27 июня 2023, 00:58 Мальчика из Белоруссии начали искать в Абхазии 9 дней назад МЧС Абхазии: спасатели уже 9 дней ищут мальчика из Белоруссии, упавшего в реку Гега РИА «Новости»

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Сотрудники абхазских спасательных служб девятый день ведут поиски четырехлетнего ребенка из Белоруссии, который упал в горную реку. Об этом пресс-служба МЧС республики сообщила РИА «Новости».

«Прошло уже девять дней. Спасатели прочесали территорию русла реки Геги до ее слияния с Бзыбью (река, впадающая в море — прим. ред.)», — заявили в ведомстве.

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Мальчик приехал вместе с родителями на отдых в Абхазию из белорусского города Пинск. Однако вечером 17 июня ребенок упал в реку Гега и его унесло течением. Все случилось недалеко от Гегского водопада, находящегося между Рицинским заповедником и горным массивом Арабика.

Свыше 50 спасателей из Гагры, Сухума, Гудауты и Очамчыры занимались поисками мальчика. Источник агентства уточнил, что поисково-спасательная операция продолжается в том же режиме.

Ранее ребенок упал в водопропускную систему дамбы в протоке реки Енисей. По предварительным данным, несовершеннолетнего затянуло внутрь водопропускного шлюза.