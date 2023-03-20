20 марта 2023, 15:09
Мальчика из Башкирии увезли больницу с сильными ожогами после прыжков через костер
В башкирском селе Иглино медики увезли в больницу восьмилетнего мальчика, который получил сильные ожоги после прыжков через костер. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash Barash.
Как рассказали очевидцы, два брата развели костер и решили поупражняться, кто сможет его перепрыгнуть. В результате неудачной игры один из мальчиков упал в костер.
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Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 18 с ожогами I, II, III степени головы, шеи, туловища, верхних конечностей. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
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Дети
Башкирия
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