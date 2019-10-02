Мальчика ищут в тувинской тайге. Он заблудился 4 дня назад
Отец с сыном отправились в тайгу собирать кедровые орехи, но мальчик потерялся и пропал. На третий день спасатели развернули поиски. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Тыва.
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Семья ушла за шишками 29 сентября в лес, расположенный в Тождинском районе. Через три дня в МЧС позвонил дежурный полиции и рассказал про пропавшего мальчика. Спасатели сразу же начали поиски 12-летнего ребенка.
Сейчас местность прочесывают правоохранители, оперативная группа спасателей и родственники мальчика. Всего в поисках принимают участие 55 человек и задействовано шесть единиц техники.
Кроме того, в лес отправили специалистов Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС, которые занимаются организацией операции.