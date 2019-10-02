Мальчика ищут в тувинской тайге. Он заблудился 4 дня назад

Нижегородские пенсионерки спаслись от медведей в домике на дереве Подробнее

Семья ушла за шишками 29 сентября в лес, расположенный в Тождинском районе. Через три дня в МЧС позвонил дежурный полиции и рассказал про пропавшего мальчика. Спасатели сразу же начали поиски 12-летнего ребенка.

Сейчас местность прочесывают правоохранители, оперативная группа спасателей и родственники мальчика. Всего в поисках принимают участие 55 человек и задействовано шесть единиц техники.

Кроме того, в лес отправили специалистов Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС, которые занимаются организацией операции.