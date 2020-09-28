Мальчика-инвалида избили толпой одноклассники в Дагестане

Шесть школьников избили на перемене своего одноклассника-инвалида. После публикации видео в соцсетях полицейские организовали проверку. В итоге подростков поставили на профилактический учет.

Ролик с избиением мальчика опубликовала в Instagram пресс-служба МВД Дагестана. На кадрах видна потасовка в коридоре, а затем нападение подростков на одноклассника уже в классе.

«Судя по заключению врачей, ребенок получил не только многочисленные ссадины и ушибы, но и психологическую травму. Подобная жестокость недопустима! Полицией Дагестана данный инцидент взят на контроль. Проведена проверка всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении ведомства.

Сотрудники полиции установили, что зачинщиками драки были шесть учащихся шестого класса одной из школ Махачкалы. Во время проверки правоохранители поговорили с классным руководителем школьников, замдиректора по воспитательной части, родителями и одноклассниками. На троих родителей детей составили административные протоколы из-за неисполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Самих школьников поставили на профилактический учет.