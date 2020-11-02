02 ноября 2020, 16:34
Мальчика достали из турбины постамента с самолетом в ХМАО
Мальчика достали из турбины постамента с самолетом Як-40 в городе Югорск Ханты-Мансийского автономного округа, информирует Life.
Уточняется, что местный житель услышал раздающиеся из памятника крики о помощи. Оказалось, что внутри турбины застрял 12-летний ребенок. Мальчик сам проник внутрь, но вылезти обратно из-за наледи и снега у него не получалось, пишет сайт «Дни.ру».
В результате школьнику на помощь пришли спасатели. Ребенка достали и передали врачам и матери. В настоящий момент его жизнь находится в безопасности.