Мальчика достали из турбины постамента с самолетом в ХМАО

Уточняется, что местный житель услышал раздающиеся из памятника крики о помощи. Оказалось, что внутри турбины застрял 12-летний ребенок. Мальчик сам проник внутрь, но вылезти обратно из-за наледи и снега у него не получалось, пишет сайт «Дни.ру».

В результате школьнику на помощь пришли спасатели. Ребенка достали и передали врачам и матери. В настоящий момент его жизнь находится в безопасности.