Происшествия 09 марта 2023, 11:08 Мальчика 1,5 лет вызволили из запертой квартиры в Оренбурге

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В Оренбурге спасатели освободили из запертой квартиры полуторагодовалого мальчика на проспекте Гагарина. Об этом написал сайт 56orb.ru.

Мама ребенка обратилась в службу спасения, сообщив, что ненадолго оставила мальчика одного, а он закрыл квартиру изнутри.

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Спасатели прибыли по указанному адресу и вытащили ребенка через окно. Квартира, в которой оказался заперт малыш, располагается на втором этаже.

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«Спасательная операция заняла несколько минут. Ребенок был напуган, но не пострадал. Малыша передали маме», — рассказали в администрации Оренбурга.