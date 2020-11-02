Мальчик застрял в турбине самолета-памятника в ХМАО

В воскресенье подросток залез в турбину самолета-памятника Як-40 в Югорске и застрял. Крики о помощи услышал случайный прохожий, который выгуливал неподалеку собаку.

Спасать ребенка приехали сотрудники МЧС, они воспользовались веревкой.

«Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательной части, забравшись по пожарным лестницам на постамент, обнаружили, что в хвостовой части самолета, в турбине, застрял мальчишка. Сам парень 12 лет выбраться не мог, как он рассказал своим спасителям позже, внутри все было обледенелым и скользким», — говорится в пресс-службе МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Спасатели отметили, что внутри конструкция вся обледенела, поэтому выбраться было очень сложно. На всю процедуру ушло примерно 10 минут. Когда подъехали медики, чтобы осмотреть подростка на наличие обморожений, приехала и мама мальчика. Как отметили в ведомстве, здоровью школьника ничего не угрожает.

Ранее в житель Новосибирска застрял в мусоропроводе в поисках паспорта. Документ он выбросил случайно.