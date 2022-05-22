Мальчик захлебнулся на дне открытых дверей фитнес-клуба в Королеве

Фитнес-клуб в Королеве 21 мая проводил день открытых дверей. Во время мероприятия утонул ребенок. О происшествии сообщили на сайте телеканала РЕН ТВ.

Погибшему мальчику было четыре года. По предварительным данным, ребенка оставили без присмотра. Родственники не доглядели за мальчиком. Оставшись без присмотра, ребенок спрыгнул с бортика и погрузился на дно. Сотрудники достали его из бассейна еще живым. Они пытались реанимировать, но спасти мальчика не удалось.

Местное подразделение Следственного комитета уже взяло случившееся под контроль. Сотрудники ведомства возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшими смерть ребенка.

«К настоящему времени следователем истребована регулирующая документация фитнес-клуба, изъяты для изучения записи с камер видеонаблюдения, расположенных в бассейне», — сообщили представители местного СК.

Они уже допросили сотрудников клуба, родителей мальчика и очевидцев. Обстоятельства гибели устанавливаются.