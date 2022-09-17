Мальчик за рулем велосипеда погиб под колесами грузовика в Свердловской области | 360°

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Мальчик за рулем велосипеда погиб под колесами грузовика в Свердловской области

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Серьезное ДТП произошло в поселке Староуткинск под Первоуральском Ставропольской области. Мужчина за рулем лесовоза сбил мальчика, который управлял велосипедом. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

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Авария случилась утром 16 сентября. Водитель, который управлял грузовиком «Урал», сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. В результате ребенок погиб на месте происшествия. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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