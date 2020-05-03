Мальчик вышел во двор покататься на самокате и исчез в Бердске

В Бердске (Новосибирская область) ищут 10-летнего мальчика, который пропал сутки назад. 2 мая он вышел из дома с самокатом и бесследно исчез.

«Мальчик очень любит самокаты. В день пропажи папа подарил ему самокат. Несмотря на режим самоизоляции, он отпросился у мамы на прогулку. Ему разрешили на час. Выехал на самокате во двор. Когда мама решила проверить, ребенка во дворе не было», — рассказала сайту kp.ru руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Мальчик сначала просто не отвечал на звонки, а позже его телефон оказался вовсе отключен. По данным поисковиков, семья мальчика благополучная.

Поводов для побега у него не было. Раньше он никогда не исчезал. Поиски ребенка продолжаются.