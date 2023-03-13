13 марта 2023, 14:11
Мальчик выпал из автобуса в Керчи
В Керчи полиция проводит проверку по факту случая на дороге с 12-летним мальчиком. Об этом написал сайт kp.ru.
Как рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Крым, во время движения автобуса по улице Маршала Еременко мальчик упал на дорогу. Ребенка с травмами доставили в больницу.
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«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
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Крым
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