Происшествия 13 марта 2023, 14:11 Мальчик выпал из автобуса в Керчи

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В Керчи полиция проводит проверку по факту случая на дороге с 12-летним мальчиком. Об этом написал сайт kp.ru.

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Республике Крым, во время движения автобуса по улице Маршала Еременко мальчик упал на дорогу. Ребенка с травмами доставили в больницу.

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«В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в ближайшее медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

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