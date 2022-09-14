Мальчик восьми лет утонул в Ставропольском крае | 360°

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Мальчик восьми лет утонул в Ставропольском крае

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В селе Александровское Ставропольского края при попытке спасти сестру утонул восьмилетний мальчик. Об этом написало ИА Nation News.

По предварительным данным, дети гуляли по дамбе пруда «Цыганский», когда шестилетняя девочка оступилась и упала в воду.

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Мальчик бросился на помощь, но не сумел выкарабкаться из воды. Ее сестру спас рыбак, который услышал крики о помощи.

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