Мальчик восьми лет утонул в Ставропольском крае | 360°

Происшествия 14 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мальчик восьми лет утонул в Ставропольском крае

Читать 360tv в

В селе Александровское Ставропольского края при попытке спасти сестру утонул восьмилетний мальчик. Об этом написало ИА Nation News.

По предварительным данным, дети гуляли по дамбе пруда «Цыганский», когда шестилетняя девочка оступилась и упала в воду.

Реклама

Мальчик бросился на помощь, но не сумел выкарабкаться из воды. Ее сестру спас рыбак, который услышал крики о помощи.

Реклама

0 0 0 0 0 0