27 февраля 2023, 14:14
Мальчик вместе с собакой провалились в канализационный люк в Уфе
Случай с ребенком произошел в воскресенье, 26 февраля, на улице Магистральной в Уфе. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на ГоскомЧС по Башкирии.
Во время выгула собаки мальчик провалился вместе с питомцем в канализационный люк. Прибывшие на место ЧП спасатели помогли выбраться наружу ребенку и его собаке.
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Медики не нашли травм на теле ребенка. Сообщается, что мальчик не заметил люк, который был покрыт снегом.
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