Происшествия 07 августа 2023, 11:01 Мальчик в Санкт-Петербурге загорелся на глазах отца Восьмилетний мальчик в Приморском районе Санкт-Петербурга играл с палкой и загорелся РИА «Новости»

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На автостоянке на Заповедной улице в Приморском районе Санкт-Петербурга восьмилетний мальчик получил серьезные ожоги. Он играл с зажженной палкой и его одежда воспламенилась, сообщил сайт 78.ru.

Мальчика доставили в больницу вечером 6 августа. Около 17 часов они с отцом приехали в автосервис. Пока рабочие ремонтировали машину, ребенок играл на стоянке поблизости с горящей палкой. В какой-то момент отец увидел, как на сыне загорелась одежда. Ребенка госпитализировали с многочисленными ожогами в крайне тяжелом состоянии. Он находится в отделении реанимации.

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