Происшествия 28 августа 2023, 06:27 Мальчик в Махачкале спрятался от стаи бездомных собак в море Прокуратура Дагестана: стая собак напала на ребенка в Махачкале, он спасся Unsplash

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Стая бездомных собак напала на ребенка в микрорайоне Редукторном в Махачкале. Он спасся, забежав в море. Прокуратура Дагестана проверит действия местных властей и уполномоченных организаций.

Информация о нападении появилась в интернете. Прокуратура выяснила, что собаки набросились на мальчика на берегу моря в микрорайоне Редукторном. Ребенок спасся, забежав в воду. Специалисты устроили проверку, чтобы уточнить все обстоятельства произошедшего.

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«Будет дана оценка действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства», — заявили в надзорном ведомстве.

Мальчика преследовала стая из 10 собак, сообщил РЕН ТВ. Они постепенно окружали его. Ребенок попытался спастись на камнях, а потом, когда понял, что это бесполезно, бросился в воду.

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