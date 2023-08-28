28 августа 2023, 06:27
Мальчик в Махачкале спрятался от стаи бездомных собак в море
Прокуратура Дагестана: стая собак напала на ребенка в Махачкале, он спасся
Стая бездомных собак напала на ребенка в микрорайоне Редукторном в Махачкале. Он спасся, забежав в море. Прокуратура Дагестана проверит действия местных властей и уполномоченных организаций.
Информация о нападении появилась в интернете. Прокуратура выяснила, что собаки набросились на мальчика на берегу моря в микрорайоне Редукторном. Ребенок спасся, забежав в воду. Специалисты устроили проверку, чтобы уточнить все обстоятельства произошедшего.
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«Будет дана оценка действиям местных властей и специализированных организаций на предмет соблюдения требований законодательства», — заявили в надзорном ведомстве.
Мальчика преследовала стая из 10 собак, сообщил РЕН ТВ. Они постепенно окружали его. Ребенок попытался спастись на камнях, а потом, когда понял, что это бесполезно, бросился в воду.
В Оренбурге собаки напали на ребенка возле гаражей, он умер. Следком России возбудил уголовное дело по факту халатности.
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