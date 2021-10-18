Утром в одной из школ в Пермском крае 12-летний подросток устроил стрельбу. Об этом сообщил Telegram-канал «112». В пресс-службе МВД пока не прокомментировали произошедшее.

По данным канала, стрельба произошла в поселке Сарс. Шестиклассник сделал два выстрела из «Сайги» внутри учебного учреждения. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают полицейские, они общаются с мальчиков. Что стало причиной столь агрессивного поведения школьника, пока непонятно. Официального комментария от МВД еще не поступало.

В группе во «Вконтакте» ProCHAD сообщили, что эвакуированные дети отправились домой, часть школьников сидит в закрытых классах.

На прошлой неделе стало известно, что пермского стрелка Тимура Бекмансурова арестовали на два месяца. Выездное заседание суда прошло прямо в больнице, где раненый нападавший восстанавливается. Юноша уже дал признательные показания и полностью признал свою вину.

Из-за того, что обвинение, которое предъявили стрелку, считается особо тяжким, то правоохранитель попросил отправить Бекмансурова в следственный изолятор. Все дело в том, что есть опасения, что стрелок может сбежать, пока идет расследование.