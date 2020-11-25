Мальчик умер в Подмосковье после отравления уксусом

Двухлетний мальчик выпил уксуса, обжег пищевод, отравился и умер в больнице. ЧП произошло в подмосковной Ивантеевке.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Московской области, ребенок умер 23 ноября в реанимации больницы.

По версии следствия, мальчик остался на какое-то время без присмотра родителей. Он достал из холодильника водный раствор уксусной кислоты и выпил его. На помощь ребенку немедленно прибыли врачи, но спасти его не удалось. По предварительным данным, причина смерти — отравление уксусной эссенцией. В больницу его привезли с диагнозом «ожог пищевода».

Прокуратура Московской области поручила надзорному ведомству в Ивантеевке проверить все обстоятельства смерти ребенка. Прокурорам предстоит установить причину того, что произошло.