  • Мальчик умер в медкабинете хабаровской школы

    14 ноября 2019, 08:43

    Дарья Бунякова

    Ученик одной из школ Хабаровска потерял сознание перед началом уроков. Его отвели в медицинский кабинет и вызвали скорую, но приехавшие медики не смогли спасти ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.
    Мальчик умер в медкабинете хабаровской школы

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    «Утром 14 ноября 2019 года в медицинском кабинете школы № 58 города Хабаровска скончался 11-летний ученик», — сказано в сообщении.

    По предварительной информации следователей, мальчик, как обычно, пришел утром в школу на занятия, но почувствовал себя плохо. Сотрудники учебного учреждения вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался.

    После случившегося правоохранители завели уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Сейчас в школе работают следователи, которые допрашивают всех свидетелей и изымают документацию учреждения. Также проверку начала прокуратура Хабаровского края, чтобы узнать, соблюдались ли условия пребывания детей в образовательном учреждении и была ли оказана медицинская помощь своевременно.

    Все причины и обстоятельства смерти ученика пока выясняются, расследование уголовного дела продолжается.