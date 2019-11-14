Мальчик умер в медкабинете хабаровской школы

Школьница из Махачкалы умерла на отдыхе в «Артеке» Подробнее

«Утром 14 ноября 2019 года в медицинском кабинете школы № 58 города Хабаровска скончался 11-летний ученик», — сказано в сообщении.

По предварительной информации следователей, мальчик, как обычно, пришел утром в школу на занятия, но почувствовал себя плохо. Сотрудники учебного учреждения вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на все усилия врачей, ребенок скончался.

После случившегося правоохранители завели уголовное дело о «причинении смерти по неосторожности». Сейчас в школе работают следователи, которые допрашивают всех свидетелей и изымают документацию учреждения. Также проверку начала прокуратура Хабаровского края, чтобы узнать, соблюдались ли условия пребывания детей в образовательном учреждении и была ли оказана медицинская помощь своевременно.

Все причины и обстоятельства смерти ученика пока выясняются, расследование уголовного дела продолжается.