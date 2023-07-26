Происшествия 26 июля 2023, 23:27 Мальчик умер в аквапарке в Ростове-на-Дону Четырехлетний мальчик погиб во время купания в аквапарке в Ростове-на-Дону Freepik

Читать 360tv в

Четырехлетний ребенок умер в аквапарке в Ростове-на-Дону. Информацию об этом опубликовали на сайте следственного управления СК РФ по региону.

«Мальчик совместно со своей семьей прибыл для проведения досуга в аквапарк. В ходе отдыха ребенок плавал в бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания», — сказано в публикации.

Реклама

На место вызвали врачей, однако медицинские работники не смогли помочь ребенку и тот скончался. Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр в аквапарке. Они назначили судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти мальчика.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее, 18 июля, еще один ребенок умер во время купания на водном аттракционе в Смоленской области. Пятилетний мальчик проводил время на надувных батутах.