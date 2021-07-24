Мальчик умер после удара током в Свердловской области

Девятилетний мальчик скончался после удара током в Нижнем Тагиле. Правоохранители завели уголовное дело и приступили к расследованию. Об этом сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«По факту гибели девятилетнего мальчика, которого ударило током возле крыльца магазина в Тагилстроевском районе города Нижнего Тагила, следственным комитетом по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье „Причинение смерти по неосторожности“», — процитировало Шульгу РИА «Новости».

Сейчас следователи занимаются допросом свидетелей. Точную причину смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза. По предварительной информации, мальчика ударил током кондиционер. Правоохранители намерены изучить документацию об установке и использовании техники.

Проверку организовала и прокуратура Тагилстроевского района города. В надзорном ведомстве уточнили, что, предварительно, женщина гуляла с сыном по улице Победы около полуночи 24 июля. Ребенок попросил воды, после чего мать повела его в магазин. В помещении мальчик пожаловался на жару и вышел на крыльцо, где его ударило током.

Как утверждают очевидцы, мальчик задел рукой антивандальную решетку внешнего блока кондиционера. После удара током ребенок упал на землю. Его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.