Происшествия 14 марта 2024, 19:05 Мальчик спас младенца во время обстрела села в Белгородской области Гладков: мальчик закрыл собой маленькую сестру при обстреле Беловского

Читать 360tv в

Пострадавшие при обстреле села Беловское брат и сестра растут в многодетной семье. Во время взрыва девятилетний мальчик закрыл собой свою сестренку, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Поступил как настоящий герой», — подчеркнул глава региона.

Реклама

Об обстоятельствах ЧП ему рассказала мать детей. Она находится вместе с ними в больнице. У мальчика выявили ранения мягких тканей стопы и закрытую черепно-мозговую травму. У девятимесячной девочки — ранения лица, кисти и закрытая ЧМТ. Состояние брата и сестры оценивают как среднетяжелое.

Также при обстреле села пострадал мужчина. Он обратился к медикам самостоятельно. У него диагностировали закрытую черепно-мозговой травмой. После оказания помощи ему направили на амбулаторное лечение. Госпитализация не потребовалась, уточнил Гладков.