Мальчик со сломанными руками спас сестру во время пожара в Ростовской области

По данным сайта «Аргументы и факты», пожар начался из-за пылесоса. Мальчик не смог его потушить, так как у него были сломаны обе руки — до этого он упал с качелей.

Дым быстро заполнил всю квартиру, поэтому детям пришлось спасаться. Мальчик смочил две тряпки, чтобы закрыть органы дыхания от дыма. Мальчику с сестрой удалось добежать до соседей, которые вызвали пожарных.

В ведомстве уточнили, что ребенка наградят медалью.