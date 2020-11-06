06 ноября 2020, 14:06
Мальчик со сломанными руками спас сестру во время пожара в Ростовской области
Девятилетний мальчик спас свою семилетнюю сестру во время пожара в их доме в Волгодонске. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС РФ.
По данным сайта «Аргументы и факты», пожар начался из-за пылесоса. Мальчик не смог его потушить, так как у него были сломаны обе руки — до этого он упал с качелей.
Дым быстро заполнил всю квартиру, поэтому детям пришлось спасаться. Мальчик смочил две тряпки, чтобы закрыть органы дыхания от дыма. Мальчику с сестрой удалось добежать до соседей, которые вызвали пожарных.
В ведомстве уточнили, что ребенка наградят медалью.