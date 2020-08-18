18 августа 2020, 13:47
Мальчик случайно застрелил 11-летнего друга в Якутии
Школьник был случайно застрелен своим приятелем в якутском селе Сунтар. Об этом сообщило издание Sakhapress.
По данным сайта «Дни.ру», установлено, что ребята втроем играли на автостоянке. Они нашли незапертый УАЗ, в котором лежало ружье. В результате один из мальчиков случайно застрелил товарища.
«Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства трагедии, проводят опросы», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.