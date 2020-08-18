Мальчик случайно застрелил 11-летнего друга в Якутии

По данным сайта «Дни.ру», установлено, что ребята втроем играли на автостоянке. Они нашли незапертый УАЗ, в котором лежало ружье. В результате один из мальчиков случайно застрелил товарища.

«Сейчас следователи проводят процессуальную проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства трагедии, проводят опросы», — рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.