Школьник сломал своему приятелю позвоночник шиной КамАЗа. Все произошло в Новосибирской области. Об этом сообщил сайт kр.ru.

Мальчики играли на пляже и в какой-то момент обнаружили там старые шины. Один школьник начал катить шину куда-то сторону, но она отлетела в его друга.

Пострадавшего госпитализировали. Ранее у него уже был сломан позвоночник, шина задела то же место. В итоге медики диагностировали у ребенка закрытый неосложненный перелом позвоночника и многочисленные ссадины.