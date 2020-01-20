Мальчик скатился с горки и едва не погиб под колесами маршрутки в Пензе

По данным информагентства, мальчик катался с горки на тюбинге на улице 8 марта. Склон горки выходил на проезжую часть, и ребенок попал под колеса маршрутки, которой управлял 34-летний мужчина. В результате пострадавший получил телесные повреждения.

Медики отпустили его домой, оказав всю необходимую помощь. Региональное управление ГИБДД попросило родителей контролировать своих детей и не допускать игр вблизи дорог.