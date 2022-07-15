Мальчик с сестрой погибли из-за сбоя во время салюта в День взятия Бастилии во Франции

Во время салюта в День взятия Бастилии во Франции погибли два жителя коммуны Шоле (департамент Мен и Луара) — семилетний мальчик и его 24-летняя сестра. Прокуратура объяснила это сбоем при запуске зарядов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на издание Ouest-France.

День взятия Бастилии отпраздновали 14 июля. Фейерверк в Шоле запустили после 23:00 (00:00 15 июля по московскому времени). Семья стояла в 60 метрах от установки. Семилетний мальчик и его 24-летняя сестра погибли, их родственник ранен. Его госпитализировали.

«Сбой с зарядами фейерверка», — назвал причину ЧП прокурор города Анжер Эрик Буйар.