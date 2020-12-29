Мальчик с инвалидностью выпал из окна 19-го этажа в Новосибирске

Инцидент произошел во вторник, 29 декабря, на улице Дуси Ковальчук. От полученных травм ребенок скончался.

Кулешова сообщила, что тело ребенка нашли возле многоквартирного дома без признаков насильственной смерти. Предварительная версия: ребенок, который является инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры на 19-м этаже. Перед этим мальчик находился дома с матерью.

Как сообщила «Газета.ru», заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначенная судебно-медицинская экспертиза поможет определить точную причину смерти.

Ранее в Великом Новгороде восьмилетний школьник выжил после падения с восьмого этажа.