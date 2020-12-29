29 декабря 2020, 11:54
Мальчик с инвалидностью выпал из окна 19-го этажа в Новосибирске
В Новосибирске с балкона квартиры на 19-м этаже выпал 14-летний мальчик с инвалидностью. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова ТАСС.
Инцидент произошел во вторник, 29 декабря, на улице Дуси Ковальчук. От полученных травм ребенок скончался.
Кулешова сообщила, что тело ребенка нашли возле многоквартирного дома без признаков насильственной смерти. Предварительная версия: ребенок, который является инвалидом с детства, выпал с балкона квартиры на 19-м этаже. Перед этим мальчик находился дома с матерью.
Как сообщила «Газета.ru», заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначенная судебно-медицинская экспертиза поможет определить точную причину смерти.
Ранее в Великом Новгороде восьмилетний школьник выжил после падения с восьмого этажа.